Calcio, il Modica chiude la stagione al 4° posto

Dopo la conclusione ufficiale dei campionati dilettanti deciso dalla Lega e in attesa delle decisioni su come dopo il congelamento delle classifiche del campionato di Promozione a sei giornate dalla fine (quasi certa la promozione del Siracusa in Eccellenza da decidere ufficialmente il probabile blocco delle retrocessioni), anche il Modica Calcio, che ha chiuso al quarto posto in condominio con il Caltagirone, deve pensare a come e con chi programmare il futuro.

A fare il punto sull’attuale situazione dei “Tigrotti” e quali potrebbero essere i programmi futuri dei rossoblu sono il presidente Michele Zocco e il Direttore Generale Pippo Vicari, vale a dire le due persone che la scorsa estate hanno creduto nel progetto e tra mille imprevisti e difficoltà lo hanno portato avanti in maniera egregia regalandosi e regalando alla città e ai suoi tifosi belle soddisfazioni che forse sarebbero state maggiori, se (il condizionale è d’obbligo) il campionato si sarebbe concluso regolarmente. I play off, infatti, obiettivo stagionale dei rossoblù erano a portata di mano e visto il crescente stato di forma e autostima della squadra ogni scenario sarebbe stato possibile.

“E’ triste pensare che sia finita qui – spiega Pippo Vicari – che sia finita proprio sul più bello, ma credo sia stata la scelta più giusta per il bene e la salute di tutti. È stata, comunque, una stagione ricca di emozioni. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti. Michele Zocco, che mi è stato il più vicino di tutti in questa esperienza, mister Raciti, che con la sua professionalità e la sua allegria ha saputo portare in alto questo gruppo bellissimo. Grazie al preparatore Vincenzo Sammito e a mister Peppe Tavolino per la loro grande serietà e la collaborazione con il nostro tecnico. Un grazie speciale – continua – per l’impegno profuso dietro le quinte va a Giovanni Avola e Antonio Sammito e a Giorgio Aprile responsabile del nostro settore giovanile. Grazie a Claudio Abbate, che ancora una volta a dimostrato il suo grande amore e la sua grande passione per il Modica Calcio, e a Salvo Arturia che ha curato la nostra pagina Instagram, e al Ds Peppe Sammito. Un grazie particolare va anche a Elio Scollo per il suo lavoro e la sua presenza costante che ha tenuto vivo in tutti noi il ricordo di Zio Pietro. Per finire – conclude il Dg dei rossoblù – ringrazio tutti i nostri fantastici atleti per l’impegno, la costanza e l’attaccamento ai nostri colori e le forti emozioni che ci avete regalato e i nostri tifosi che ci sono stati sempre vicini e sono sempre stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Siete un gruppo fantastico e voglio un gran bene a tutti voi. Grazie ancora e forza Modica”.

Parole al “miele” anche da parte del presidente Michele Zocco che appresa la notizia del blocco definitivo dei campionati oltre ai ringraziamenti ha tracciato quelle che potrebbero essere le linee guida per dare un seguito al progetto intrapreso.