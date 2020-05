Sbarco di clandestini. “Cantonata” del M5S di Ragusa. Era uno yacht

“Cantonata” del Movimento 5 Stelle che aveva lanciato l’allarme circa lo sbarco di clandestini al porto di Marina di Ragusa. Nulla di tutto questo. Era stato il capogruppo grillino al consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, a dare notizia con un comunicato che aveva destato preoccupazione.

In effetti al molo è arrivata sì un’imbarcazione, ma si trattava di uno yacht affittato da due skypper e partito da Malta con a bordo dieci italiani, in possesso di tutte le autorizzazioni. I dieci italiani avevano le autocertificazioni già acquisite, mancava solo la cosiddetta “libera pratica” che doveva essere rilasciata per lo sbarco dalla sanità marittima.

L’imbarcazione, da fonti ufficiali, è giunta a Marina di Ragusa, dove è stata isolata assieme alle persone a bordo e segnalata alle autorità in attesa dalla conclusione dei controlli effettuati dalla capitaneria di porto di Pozzallo. I passeggeri hanno lasciato Ragusa a bordo di un van a noleggio alla volta di altra destinazione dichiarata e, i due skipper, con lo yacht charter hanno fatto rientro a Malta.