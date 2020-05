Modica. Emergenza Socio-Assistenziale: 604 gli aventi diritto al bonus

Scaduti i termini per la presentazione della domanda relativa alle elargizioni di nuovi voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) e per il pagamento delle utenze, è stata formata la graduatoria dei 604 utenti aventi diritto. I fondi messi a disposizione dalla Regione provengono dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020. Nei prossimi giorni nelle email indicate in domanda i richiedenti riceveranno un id identificativo che servirà per controllare sul sito istituzionale la ammissibilità o meno della richiesta avanzata garantendo la privacy dell’utente. Gli utenti che hanno inviato la domanda da esercizi pubblici saranno contattati al numero telefonico indicato in domanda. A tal proposito, per tutti gli esercizi commerciali che desiderassero aderire alla misura convenzionandosi con il Comune per la spesa dei buoni regionali, è possibile trovare sul sito istituzionale del Comune di Modica l’istanza per l’adesione. L’accreditamento non ha scadenza e sarà valido fino al completo soddisfo dei Voucher che saranno assegnati agli utenti in condizioni di disagio. I voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore massimo di:

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone;

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.