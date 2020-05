Concluso servizio volontariato da Ragusa in Movimento e ANPd’I

Movimento” e l’ “Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia” hanno concluso l’ attività di volontariato a favore di tutti coloro che nella nostra città si sono trovati in difficoltà durante le fasi più critiche dell’ emergenza sanitaria.

Siamo partiti in nove afferma l’ Avv. Michele Savarese, offrendo un servizio di aiuto nei confronti delle persone anziane, di coloro che sono affetti da disabilità o di soggetti immunodepressi, ma nei primi difficili giorni abbiamo ricevuto l’ aiuto di tanti giovani e meno giovani che si sono messi al servizio della comunità.

Dalla fine del mese di Marzo abbiamo anche attuato un servizio di raccolta alimentare ed una contestuale consegna della spesa alle persone bisognose.

Durante questa Pasqua difficile i nostri volontari hanno portato nelle case dei bambini le tradizionali uova al cioccolato.

Non abbiamo lasciato solo nessuno, in particolare abbiamo ricevuto il ringraziamento della numerosa comunità albanese che quotidianamente è stata supportata dai nostri ragazzi anche grazie agli interpreti che fanno parte delle associazioni.

E’ doveroso ringraziare tutti i privati e le aziende che hanno donato beni di prima necessità.

In particolare le società Ergon ed Alba Bio che si sono distinte in generosità.

Nei giorni più intensi i volontari hanno consegnato la spesa a circa quaranta famiglie, garantendo un supporto non solo materiale ma anche psicologico.

E’ stata una prova dura e sicuramente l’ emergenza ancora non è finita, ma tutti coloro che hanno deciso di scendere in prima linea, aiutando la comunità, dando tutto e non chiedendo niente, hanno dimostrato i valori della solidarietà e del coraggio da sempre patrimonio della nostra Ragusa.