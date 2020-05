300.000 studenti nel 2021 non andranno a studiare all’estero, perché la maggioranza delle agenzie specializzate in Education saranno fallite!

Secondo i dati IALCA-Fiavet, ogni anno oltre 300.000 studenti italiani si recano all’estero per perfezionare le proprie competenze linguistiche con programmi finanziati dalle scuole, dalle istituzioni e dalle famiglie. L’organizzazione del viaggio studio viene curata da agenzie specializzate in Education che, grazie all’alta professionalità dei propri consulenti linguistici, sanno trasformare il viaggio in una indispensabile esperienza per ampliare le competenze strategiche degli studenti, fondamentali nello studio e nel lavoro.

A causa dell’emergenza Coronavirus, queste agenzie rischiano ora la chiusura.

Milioni di euro di fatturato perso, migliaia di posti di lavoro a rischio.

Un know-how che non si potrà recuperare in tempi brevi.

Senza le agenzie specializzate in Education il 2021 sarà un anno difficile per i ragazzi italiani. Si vedranno negata un’occasione di crescita umana e professionale di forte impatto.

La IALCA-Fiavet, associazione di categoria delle agenzie dei viaggi di studio e consulenti linguistici, si rivolge al Governo affinché si attivi per supportare il settore e garantirne la sopravvivenza.

Sarebbero sufficienti due provvedimenti per garantire il futuro delle nostre agenzie e dei loro dipendenti:

– Un sostegno a fondo perduto a copertura dei costi fissi per un anno

– Cassa integrazione garantita fino a tutto dicembre 2020.

IALCA – Fiavet chiede che la situazione critica del settore viaggi di studio educativi sia presa urgentemente in seria considerazione.

La Ialca, Associazione Italiana degli Agenti e dei Consulenti Linguistici è nata nel 1997. Tra i suoi soci ci sono agenti e consulenti specializzati nel settore dell’education e dei corsi di lingue all’estero. La Ialca, sezione specializzata di FIAVET, è tra i soci fondatori della Felca, la Federazione Mondiale dei Consulenti Linguistici e dell’Educazione. Ogni socio Ialca si impegna a rispettare uno specifico codice di condotta per la tutela degli studenti.