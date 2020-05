Con Qonto le note spese si dematerializzano e sono subito fatte!

Con il passare del tempo e l’avanzare della tecnologia anche il mondo del business sta cambiando e si sta andando sempre di più nella direzione di ottimizzare quante più procedure possibili per risparmiare tempo e rendere le cose più facili. Se dalle lettere per la comunicazione si è passati all’email e dagli incontri alle call in Skype, per la gestione del conto (nonché per la sua apertura) si è passati dalle vecchie banche agli istituti online. Uno degli strumenti più comodi messi a disposizione dagli istituti di pagamento online sono le note spese digitalizzate, com’è oggi permesso dall’Agenzia delle Entrate.

Uno degli istituti online che consentono la dematerializzazione delle note spese è Qonto che è sicuramente l’istituto online più scelto in assoluto per il business. Il motivo è che si tratta di una soluzione diversa da ogni altra, un conto corrente aziendale innovativo sotto tanti punti di vista, unico nel suo genere. Qonto è stato pensato proprio per dare a PMI, professionisti, StartUp quella soluzione che da tempo stavano cercando. Le funzionalità di questo conto corrente business sono strutturate proprio per rispondere alle esigenze reali e quotidiane che le imprese si trovano ad affrontare.

Digitalizzazione delle note spese, come funziona

Con Qonto i giustificativi di spesa possono essere caricati sul sistema e resi accessibili al proprio contabile in pochi minuti, eliminando di fatto la noiosa e lunga pratica legata alla redazione delle note spese. Questo grazie a smartphone di ultima generazione e all’applicazione di Qonto. Questa ha un’interfaccia unica molto facile da usare anche per chi non è avvezzo alla tecnologia: basta fare una foto ai documenti giustificativi, quali fatture oppure scontrini, e compilare il form con le informazioni richieste, come presentato qui: https://qonto.eu/it/tips/sme/compilazione-nota-spese.

Dal momento che con Qonto è possibile, fra i vari vantaggi, avere diversi accessi al sistema, personalizzando per ognuno le possibili operazioni, si può fornire un accesso al proprio contabile. Questi, così facendo, potrà estrarre da sé i movimenti del conto, verificare la coincidenza con le fatture emesse e ricevute e, ovviamente, visionare i giustificativi spese.

L’applicazione di Qonto per effettuare questa operazione ha una sezione apposita capace di garantire, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, immodificabilità, integrità, autenticità per poter dedurre poi i costi.

Qonto: funzionalità per le imprese

Qonto è oggi il conto corrente più scelto da imprese e professionisti perché è strutturato ad hoc per il business. Il conto corrente, dopotutto, è uno degli strumenti più importanti per un’azienda, essendo il denaro ed il fatturato aziendale questione assai delicata. I professionisti oggi non hanno bisogno solo di un conto di deposito per i propri capitali, ma di un portafogli da tenere sott’occhio, da utilizzare quotidianamente per fare pagamenti, per riceverne.

Con Qonto tutto questo è possibile: il conto corrente finalmente non è più “una questione di cui occuparsi”, ma “uno strumento di gestione strategica”. Con questo conto corrente online si possono avere diversi accessi per sé e per i propri collaboratori (oltre a quello per il commercialista visto sopra), diverse carte aziendali, un servizio cliente sempre disponibile e con competenze elevate. Con esso si possono ricevere pagamenti mediante diversi canali e farne attraverso altrettanti. C’è anche la possibilità di fare bonifici multipli. Se necessario il conto si può aprire 100% online nel giro di 15 minuti, una cosa che non è certo da tutti.