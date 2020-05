Acqua non potabile nel centro storico di Modica

Divieto assoluto di consumo dell’acqua a qualsiasi uso per i residenti di Corso Umberto, Via Carlo Papa, Via Vittorio Veneto e Via Fiumara.La squadra di manutenzione idrica nell’effettuare i controlli quotidiani ha riscontrato livelli di acqua non potabile.

Si sta intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua.