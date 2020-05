Da lunedì in Sicilia riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri e negozi, come confermano da Palazzo d’Orleans. Il governatore Nello Musumeci entro giovedì firmerà una ordinanza per consentire queste aperture, da lui stesso richieste tra l’altro nei giorni scorsi.

La notizia è arrivata dopo la conferenza Stato-Regioni, in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via libera ad aperture regionalizzate in aree con contagi bassi, prevedendo la possibilità di intervento di Roma per richiudere tutto in caso di incremento dei positivi da coronavirus.