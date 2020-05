Comiso, rubati 5 mila metri di cavi di media tensione

C’è un’area alla periferia di Comiso, Contrada Mostrazzi Grandi, che dal 4 maggio è completamente al buio, dopo che ignoti malviventi hanno rubato ben 5 chilometri di cavi di rame in altrettante cabine elettriche dell’Enel. Nella zona insistono diverse aziende, tante abitazioni private e una casa di riposo. Tutte sono interessate dal black out e stanno cercando di arrangiarsi come possono, con gli inevitabili disagi che una situazione di questo tipo comporta. Il dramma più grande, però, è sicuramente quello che stanno vivendo gli imprenditori. Molti non hanno i gruppi elettrogeni e sono costretti ad affittarli a proprie spese, altri li hanno messi in funzione ma i consumi giornalieri sono davvero considerevoli. In una, ad esempio, ne sono stati attivati diversi e si parla di 500 litri di gasolio al giorno, per un danno che si aggira sui 15mila euro in un mese. “E