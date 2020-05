Silvia Romano e la sua conversione all’Islam…di Nele Vernuccio

Lo scorso fine settimana abbiamo appreso con enorme gioia che la missionaria Silvia Romano, è stata liberata dopo due anni di prigionia.

Sorgono spontanee alcune domande; perché è stata liberata? Se si è pagato un riscatto e a quanto ammonta? Ma la domanda che mi sono posto e che mi ha fatto incuriosire particolarmente è perché si è convertita all’Islam ed ha cambiato la propria identità? Provo a dare una mia risposta a questa domanda.

Ipotizziamo per prima cosa, che sia stata inculcata dai rapinatori, ma stando alle proprie dichiarazioni è stata lei che ha voluto leggere il Corano e sin qui nulla di strano in quanto esiste la libertà di culto, ma quando una persona oltre a convertirsi cambia la propria identità, cambiando il suo nome da Silvia ad Aysha qualche perplessità in più sorge spontanea.

L’islam incita di pregare Allah come unico Dio, ma tutti gli attentati islamisti anche i più recenti, o l’istituzione dell’ISISIS che vengono proclamati sempre a scopo religioso, fanno evincere che non si tratta di una religione “pacifica”.

Mi chiedo come mai Silvia Romano è arrivata al punto di cambiare la propria identità? Cosa esplicitano nelle loro preghiere? Cosa inculcano ai fedeli?

Davvero un essere umano è disposto a cambiare la propria identità per seguire un Dio? A mio avviso, sono delle domande che dovremmo porci per comprendere veramente cosa intendiamo con il concetto religione.

Perché crediamo a quello che ci ripetono delle persone che dicono di rappresentare Dio e non ragioniamo con il nostro intelletto? Sono consapevole che codesto scritto susciterà molte polemiche, ma l’ho voluto scrivere per aprirci le meningi e riflettere.



Nele Vernuccio