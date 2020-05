Marina di Ragusa. Protezione Civile in aiuto per buoni spesa

Dalla prossima settimana, ogni martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, presso la Delegazione municipale di Marina di Ragusa operatori della Protezione civile comunale saranno a disposizione esclusivamente di quei residenti impossibilitati a svolgere la procedura, via e-mail, per presentare l’istanza dei buoni spesa (Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 ai sensi della Del. della G.R.n.124 del 28/03/2020 e sui e modifiche ed integrazioni a valere su Fondo Sociale Europeo).

Tale servizio è stato disposto dall’assessore allo sviluppo di comunità e protezione civile Giovanni Iacono al fine di venire incontro soltanto a quei residenti nella frazione balneare che hanno difficoltà a presentare la richiesta dei buoni spesa. tramite e-mail. I richiedenti dovranno essere muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere allegata all’istanza da presentare.