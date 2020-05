Manuel Benassi riconfermato alla guida del Giarratana Volley

Prima ed imminente riconferma arriva dal settore maschile per il Giarratana Volley ,a dimostrazione di un progetto solido e continuativo il sodalizio Giarratanese pianta il primo tassello per la prossima stagione, siederà infatti ancora una volta in panchina l’argentino Manuel Benassi.

Non un “fuoco di paglia” quindi quello degli Iblei che si riconfermano costante del volley Siciliano e preparano l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C,puntando su un allenatore di altissima professionalità e di grande esperienza che guiderà un roster giovane ma di grande qualità.

Mister Benassi oltre alla prima squadra curerà l’intero settore giovanile maschile dai gruppi under 12 all under 19 che punterà a ben figurare nel campionato giovanile.

La programmazione continuerà per tutto il periodo estivo in cui la dirigenza Giarratanese lavorerà senza sosta per allestire delle rose competitive sia nel maschile che nel femminile,preparando un’avvincente stagione 2020/21.