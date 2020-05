Carpentieri: “Individuare risorse per società sportive modicane”

Stanziare una somma nel bilancio comunale a sostegno delle società sportive modicane. E’ quanto chiede il consigliere comunale della Lega, Mommo Carpentieri, al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, alla luce della grave crisi economica che non esclude il mondo dello sport. “Altri comuni iblei hanno già predisposto importanti interventi economici a sostegno di chi vive di sport. Si tratta di fornire, ancora una volta, aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Penso – continua Carpentieri – a tutte le società con attività regolarmente accreditate e autorizzate che sono rimaste chiuse senza alcun introito economico. Molte attività sono chiamate comunque ad affrontare spese non indifferenti come, ad esempio, le associazioni cinofile o ippiche che continuano regolarmente a fornire servizi ed alimenti ai propri animali senza purtroppo sapere fin quando potranno continuare a farlo. Inoltre tutte le attività sportive hanno manifestato la necessità d’iniziare a programmare la prossima stagione senza alcuna risorsa economica ma con numerosi debiti pregressi. Ritengo che, in questo momento di grave emergenza anche economica, sia necessario adoperarsi per alleviare le criticità anche del mondo sportivo, gravato dagli onerosi pagamenti di affitti e di utenze. Per questo la mia richiesta – conclude Carpentieri – è finalizzata a fornire sostegno alle associazioni sportive che si potrebbero aggiungere a quelle previste in ambito nazionale e regionale. Sono sicuro che l’elevato senso di responsabilità, così come dimostrato in altre occasioni, suggerirà al primo cittadino di non trascurare la richiesta d’aiuto che arriva dal mondo dello sport modicano”.