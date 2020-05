Nuove disposizioni per mercatini rionali e mercato del mercoledì

Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa rende noto che da lunedì 11 maggio prossimo nei mercatini rionali ed a quello del mercoledì, vi potranno partecipare, oltre ai produttori agricoli e agli operatori del settore alimentare che risultano essere titolari di posteggio, anche gli “ spuntisti “, ambulanti autorizzati dello stesso settore alimentare non assegnatari di posto, che avranno diritto all’accesso in caso di assenza di uno o più titolari.

Qualora il numero degli spuntisti dovesse superare il numero dei posteggi vacanti si procederà al sorteggio. In detti mercati inoltre, sarà consentita la vendita anche di piante e fiori.

Lo svolgimento di tali attività nei siti individuati sarà controllato e contingentato, per evitare assembramento e consentire la distanza di sicurezza tra gli avventori.

Sia gli operatori che degli utenti, dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa di settore il cui controllo spetterà alla Polizia Locale.