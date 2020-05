A Marina di Ragusa riconfermata la Bandiera Blu 2020

Anche per l’edizione numero trentaquattro Marina di Ragusa ottiene da parte della Fee, ong danese Foundation for Environmental Education,la Bandiera Blu 2020.

La cerimonia si svolgerà in maniera telematica, in collegamento con i sindaci dei Comuni interessati, alle 11 del 14 maggio.

L’importante riconoscimento per la ridente frazione balneare ragusana non fa altro che confermare la grande attenzione che è stata riposta dall’Amministrazione comunale verso il territorio in materia di tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio naturalistico.

“Riconfermarci Bandiera Blu anche nel 2020 – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è un risultato non banale che solo in parte è figlio della fortuna di vivere in una terra meravigliosa. Educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza sono infatti i criteri di scelta che premiano l’impegno dei ragusani per fare del loro mare un luogo accogliente, attrattivo e a misura d’uomo. Siamo convinti che questo riconoscimento contribuirà a far ripartire il comparto turistico”.