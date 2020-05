Modica. Pubblicata la graduatoria degli affitti commerciali

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Modica (cliccando su “Live Now”) la

graduatoria degli aventi diritto a ricevere il contributo pari al 40% delle mensilità di marzo e aprile sugli affitti di locali artigianali, commerciali, turistiche e sportive come da bando pubblicato. Entro il termine previsto sono pervenute 675 istanze. Da un’attenta disamina delle stesse, sono state ammesse 560 domande. Due hanno rinunciato per beneficiare dello sconto

Tari mentre sono state in 113 quelle non ammissibili per svariati motivi. Gli intestatari di tali pratiche riceveranno a partire da lunedi le motivazioni della bocciatura e avranno tempo fino a

mercoledi 13 maggio a mezzanotte per presentare le controdeduzioni. Chiusa questa fase si passerà all’erogazione del contributo, così come avvenuto oggi per gli affitti delle civili abitazioni. Da lunedi, per qualsiasi informazione, si potrà contattare il numero telefonico

3341018096 in orari d’ufficio o inviare una mail a sviluppoeconomico@comune.modica.rg.it

Si ricorda inoltre che scade lunedi 11 maggio a mezzanotte la possibilità di accedere ancora a questo aiuto economico grazie alla proroga accordata dall’ultima determina di giunta su

richiesta della CNA.

“Questi aiuti – commenta il Sindaco – vanno a sommarsi a tante altre misure messe in campo a sostegno dell’economia cittadina durante il periodo di crisi sanitaria che stiamo tutt’ora vivendo. Ricordo lo sgravio del 70% Tari e TOSAP – COSAP, la tassa di soggiorno presso le

strutture ricettive che viene ad essere conferita solo fino alla terza notte con esonero totale dalla quarta in poi. E ancora il contributo per lo smaltimento della merce deteriorata giacente

nei magazzini, gli aiuti alle famiglie attraverso buoni spesa e affitti, l’ulteriore bando per i non

percettori di reddito per acquisti di beni di prima necessità e pagamento utenze. Siamo orgogliosi del perfetto funzionamento della nostra macchina organizzativa che in tempi record

ha esitato migliaia di pratiche e di servizi alle famiglie permettendo al Comune di Modica di essere tra i primi in Italia per la rapidità di erogazione degli aiuti, oltre che per il numero e la varietà degli stessi”.