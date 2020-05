Luci a led “fredde” a Modica, MDC: “Qualcosa si può fare”

Durante il Consiglio Comunale di Modica, tenutosi in videoconferenza giovedì, il Consigliere Giovanni Spadaro ha dato voce alle tante segnalazioni arrivate attraverso il Movimento Difesa del Cittadino in merito alla comparsa in alcuni quartieri del Centro Storico di Modica di luci al Led a luce fredda. “Molti i cittadini – dice la Presidente Mdc Sicilia, Enrichetta Guerrieri – trasformati in “fotografi notturni”, grazie ai cellulari hanno documentato quanto stava accadendo nelle viuzze, riuscendo a cogliere la bruttezza di una luce fredda messa a confronto, in loco, con la vecchia luce calda. Grazie all’interrogazione, il Sindaco ha risposto ribadendo lo stop già dato alla Ditta che stava eseguendo i lavori e già comunicato informalmente al Consigliere, e l’impegno per la sostituzione dei led a luce fredda, già montate, appena arriveranno quelle a luce calda”.