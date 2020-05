Scicli, Rifiuti, regole stringenti

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha firmato tre ordinanze, su proposta dell’assessore all’Ecologia Ing. Bruno Mirabella, che riguardano il conferimento dei rifiuti. Nella prima si dispone che i singoli cittadini e gli esercizi pubblici conferiscano i rifiuti in sacchi trasparenti e biodegradabili. E’ vietato usare i sacchi neri perché impediscono agli operatori ecologici di verificare l’esatto conferimento della raccolta differenziata.

I trasgressori potranno essere multati fino a 500 euro.

La seconda ordinanza vieta ai cittadini non residenti nel comune di Scicli di conferire i rifiuti nei cassonetti stradali siti nel comune di Scicli. Anche in questo caso, come spiega l’assessore all’ambiente Bruno Mirabella, la multa arriva a 500 euro.

La terza ordinanza vieta il volantinaggio nel territorio comunale e la distribuzione di materiale cartaceo pubblicitario. Sanzioni fino a 500 euro.