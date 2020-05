Minardo: “No a maxisanatoria. Un’assurdità”.

“Non è questa la soluzione per aiutare il mondo agricolo, la diffusione dell’illegalità, della concorrenza sleale e della crescita del caporalato”. E’ quanto dichiara il deputato della Lega, Nino Minardo, in merito alla proposta del Ministro delle Politiche Agricole, Bellanova, di regolarizzare gli immigrati irregolari. In Sicilia ed in provincia di Ragusa il problema dell’immigrazione e degli sbarchi è particolarmente grave, lo è sempre stato ma ora lo è ancora di più, vista la situazione di emergenza sanitaria. I sindaci, lasciati soli dal Governo, devono affrontare con enormi difficoltà e tantissima responsabilità il problema che nelle ultime settimane è diventato più pericoloso a causa della crescita degli sbarchi autonomi. Regolarizzare gli immigrati arrivati clandestinamente nel nostro paese è fuori da ogni logica; invece di pensare agli italiani si cerca in tutti i modi di “insultarli” con decisioni intollerabili. La Lega non permetterà una maxisanatoria che, come detto, non risolverà né i problemi in agricoltura ne’ tanto meno quelli dell’immigrazione che in questo modo è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Conclude Nino Minardo.