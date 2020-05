Caso Jaime: la vicenda seguita dal modicano Danilo Giurdanella

Un volo militare del ministero degli Affari esteri insieme al ministero della Difesa per riportare in Italia Jesus Jaime Mba Obono, l’informatico originario della Guinea Equatoriale e con nazionalità Italiana che vive a Palermo positivo al Covid-19. Dal capoluogo siciliano è partita una gara di solidarietà in aiuti a Jaime.

La Guinea Equatoriale dove si trova adesso Jaime non è sede di ambasciata Italiana, ma si appoggia a quella del Camerun, dove sta seguendo la vicenda l’avvocato modicano Danilo Giurdanella, vice ambasciatore del Camerun. Il volo avrebbe dovuto decollare alle ore 10 di questa mattina, ma si attende ancora l’autorizzazione. Le condizioni di Jesus Jaime Mba Obono non sono rassicuranti, si attende l’arrivo in Italia per sapere di più.