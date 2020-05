Modica. Partite Iva consegnano chiavi delle attività al Sindaco

Anche a Modica i titolari di partite iva consegnano le chiavi delle proprie attività al Sindaco in segno di protesta.

Lunedì mattina una rappresentanza dell’associazione “Orgoglio Partite Iva” si è recata presso Palazzo San Domenico in segno di protesta contro il mancato aiuto da parte del governo Nazionale e le difficoltà della riapertura senza l’aiuto di fondi previsti per le aziende e la cassa integrazione.

Chiediamo che vengano sbloccate tutte le procedure INPS perché in Sicilia su 37000 domande ne sono state vagliate 500 – ha ribadito in un video il coordinatore regionale dell’Opi, Mike Cannizzaro.