“#Tastariacasa”: lo striscione sul balcone a Modica

“#TASTARIACASA” così riporta uno striscione appeso qualche ora fa in un palazzo di via Silla a Modica conosciuta dai modicani come la via delle scuole. Molti automobilisti increduli hanno deciso di fare alcuni click per immortalare il momento e magari farlo veicolare attraverso i social, visto che il messaggio ha raggiunto l’obiettivo.

La fase 2 ha dato la possibilità a molte persone di tornare a lavoro di conseguenza le strade sono tornate affollate dalle auto, non solo dei lavoratori ma anche di qualche “furbetto”- commenta l’autore dello striscione Lorenzo Poidomani – così ho deciso di farlo in modo più significativo.

Adesso si spera che il messaggio arrivi a tutti perché il lockdown non è ancora finito.