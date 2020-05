Modica. Mascherine, in arrivo sanzioni per i trasgressori

Il Sindaco di Modica avvisa la cittadinanza che è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione

individuali (mascherine) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e nei mezzi di trasporto. Le mascherine non sono obbligatorie per i bambini sotto i 6 anni e per i soggetti con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Tra le tipologie di mascherine autorizzate rientrano anche quelle monouso o lavabili, comprese quelle auto

prodotte, in materiale multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che garantiscano comfort e respirabilità. L’utilizzo delle mascherine è da aggiungersi all’applicazione delle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio come il distanziamento sociale e l’igiene costante delle mani. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dai 400 ai 3

mila euro. Per gli esercizi commerciali che non fanno rispettare le misure di sicurezza, oltre alla sanzione economica è prevista anche la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. “Nei

prossimi giorni la Polizia Locale attenzionerà questa problematica dell’uso della mascherina anche perché mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di dipendenti e titolari di esercizi commerciali che lamentano il mancato rispetto delle regole da parte dei clienti. Chiunquenon abbia a disposizione una mascherina può anche utilizzare una sciarpa o un indumento. In questo senso il Comune di Modica si è già attivato per l’acquisto di 200 mila mascherine da distribuire alla popolazione”.