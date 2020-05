Riaprono i mercatini a Comiso

Da oggi riaprono i mercatini del martedì, in Piazza delle Erbe a Comiso e in Via Belice a Pedalino, e che da mercoledì 6 maggio, di pomeriggio, sarà di nuovo attivo il mercatino degli agricoltori in piazza Gogol a Comiso. Nel ribadire il rispetto per le misure di contenimento (mascherine, guanti e distanza di sicurezza) l’ assessore anticipa che si sta già pensando alla riapertura del mercato del venerdì. Tutte le informazioni in merito saranno pubblicate nei prossimi giorni.