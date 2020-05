Cioccolato di Modica. Il tributo solidale all’esercito italiano

Nel 159° anniversario dell’Esercito Italiano, un’edizione speciale del Cioccolato di Modica IGP è stata dedicata alla Forza Armata, quale originale tributo al quotidiano impegno degli uomini e delle donne dell’Esercito in Sicilia. Tremila tavolette personalizzate saranno distribuite nei prossimi giorni tra le famiglie più indifese nel delicato clima portato dal COVID-19 nella regione.

L’originale iniziativa è stata promossa dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP e dal Comune della Città, con il contributo del Centro siciliano Sturzo. Una collaborazione nata dal comune affetto per l’Esercito Italiano e dal condiviso stimolo partecipativo in un progetto dedicato ai meno fortunati. “Abbiamo prodotto una barretta di cioccolato – ha evidenziato, infatti, il professor Antonino Scivoletto, Direttore Generale del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP – che, anche grazie alla collaborazione del Comune di Modica, Callebaut e Italia Zuccheri, nell’anniversario dell’Esercito Italiano, è dedicata ai bisognosi e ai più colpiti dalla pandemia”.

“Il Centro Siciliano Sturzo – queste le parole del presidente, professor Gioacchino Lavanco – associazione votata alla partecipazione e all’intervento sociale, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, importante testimonianza di gratitudine e riconoscimento a uomini e donne che garantiscono la nostra sicurezza.”

“Ho accolto con commozione e gratitudine il bellissimo tributo al nostro impegno sull’isola, reso proprio nel giorno della festa dell’Esercito – ha ringraziato il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante militare dell’Esercito in Sicilia – Anche in questi mesi di emergenza stiamo facendo il nostro dovere, spendendoci, senza lesinare energie, nel fronteggiare, unitamente all’intero sistema Paese, questo nemico subdolo che sta mettendo tutti a dura prova, costringendoci individualmente e collettivamente a grandi sacrifici.

Questa edizione speciale del cioccolato di Modica IGP dedicata all’Esercito è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo a fare ancora di più: di concerto con tutte le Unità dell’Esercito sull’isola, con la Protezione civile, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e quanti vorranno collaborare, distribuiremo fin dai prossimi giorni, questo pregiato omaggio modicano, insieme a generi di prima necessità, nelle realtà più disagiate del nostro territorio isolano.”

Quest’anno, l’anniversario dell’Esercito assume una dimensione differente: un giorno senza celebrazioni ma indubbiamente rafforzato nei valori e negli ideali racchiusi nel Tricolore e nel sublime ricordo dei Caduti, esempi di dedizione e abnegazione che, in questa particolare circostanza, si affiancano idealmente alla quotidianità dei tanti che stanno affrontando i disagi della malattia o il dolore di una perdita.

La festa della Forza Armata, che ricorre appunto il 4 maggio, celebra l’istituzione del Regio Esercito, erede dell’Armata Sarda, per volontà del Generale Manfredo Fanti, allora Ministro della Guerra. Da allora, l’Esercito Italiano è stato il protagonista delle pagine più memorabili, gloriose e, allo stesso tempo, difficili della nostra storia. Un riconoscimento come quello tributato oggi dai cioccolatieri di Modica testimonia perfettamente la grande affezione della cittadinanza per i suoi soldati diuturnamente #AlserviziodelPaese.

 Gen. D. Maurizio Angelo Scardino, Comandante militare dell’Esercito in Sicilia

 Ignazio Abbate, Sindaco di Modica

 Prof. Antonino Scivoletto, Dir. Gen. del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP

 Prof. Gioacchino Lavanco, Ord. di Psicologia di comunità e Pres. del Centro Siciliano Sturzo.