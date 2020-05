Monterosso Almo. Oggi Festa degli Angeli

Anche la Festa degli Angeli quest’anno per via del Covid 19 si celebra in tono minore. Negli anni passati, come da tradizione , il Simulacro della Madonna, portato in processione su un carro per le vie del paese, accompagnato dalla banda musicale e da centinaia di fedeli, dalla chiesa Madre, in piazza Sant’Antonio, veniva portato fino al Cimitero . Un vero pellegrinaggio di fede. Qui l’arciprete ed il predicatore alle 12 rivolgevano a tutti i presenti una significativa omelia seguita dalla benedizione di tutti defunti. Oggi ,purtroppo, tenuto conto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus , dove durante le celebrazioni o manifestazioni religiose non è permessa la presenza dei fedeli, la preghiera per i defunti alle 12 verrà trasmessa attraverso il canale Facebook della parrocchia di San Giovanni Battista . Anche la Santa messa, l’Adorazione e la Benedizione delle 18 i fedeli potranno seguirli tramite il canale facebook della parrocchia.

Giovanni Bucchieri