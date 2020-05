Modica, video delle minori della Comunità-alloggio “Crocifissa”

Le minori della Comunità Alloggio “Crocifissa”, in questo lungo periodo di quarantena hanno realizzato testo, canto, coreografia, maschere e video tra ansie e paure non perdendo mai la speranza di tornare alla libertà e allo scambio delle emozioni quotidiane!

E’ difficile per tutti stare a casa, ci è stato chiesto un grosso sacrificio, ma per loro credeteci lo è stato ancora di più e allora per sconfiggere brutti pensieri, noia, stress scolastico hanno realizzato tutto ciò! Il testo della canzone si riferisce al Covid-19 che ha

colpito il mondo intero nel 2020.

“Noi educatori -si legge in una nota – abbiamo dovuto reinventarci e reinventare il nostro

esserci per loro, perché al di là dell’attività didattica a distanza e i compiti vari, trascorrere le giornate e il tempo libero chiusi tra le quattro mura non è molto semplice, cercando di combattere contro gli sbalzi d’umore e nervosismi vari. Ma le nostre minori, sono state

davvero e continuano ad esserlo, molto brave e giudiziose! Siamo fiere

di loro”

https://youtu.be/ZA0AYvLdpH0