Lunedi sera “RTM Zona Rossa – Fase 2”, con il Sindaco di Modica

Torna lunedì sera 4 maggio alle ore 19.00 l’appuntamento con “RTM Zona Rossa – Fase 2”. Questa volta l’approfondimento a cura della Redazione,vedrà in studio il Sindaco di Modica Ignazio Abbate che fornirà alcune precisazioni in merito alle varie domande e i dubbi che in questi giorni stanno legittimamente sorgendo ai cittadini modicani in merito alla fase 2 che prenderà il via proprio questo lunedì. La trasmissione sarà condotta in studio da Simona Napolitano e Giuseppe Ragona. Per contattarci è possibile chiamare lo 0932/944621, inviare i Vostri messaggi al 339-1125734 o interagire direttamente sulla pagina Facebook di RTM, per parlare direttamente con il Primo Cittadino.