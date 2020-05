Torna oggi l’appuntamento con Free Music con grandi ospiti

Torna oggi 2 maggio il consueto appuntamento del sabato pomeriggio su RTM con “Free Music” in compagnia di Luca Basile. Anche oggi grandissimi ospiti ad arricchire la puntata chè andrà in onda dalle 18 alle 20. I grandi artisti tornano protagonisti.

Alle 18.30 un gruppo emergente tutto siciliano, ovvero “I Giocattoli”, dove presenteranno il loro nuovo progetto musicale dal titolo “Fumo Passivo”;

Alle 19.00 sarà la volta del cantautore modicano di fama mondiale Giovanni Caccamo, che nei giorni scorsi ha rappresentato l’Italia al “Pathway To Paris Earth Day 50”, un festival virtuale andato in onda lo scorso 26 aprile sull’Account Instagram di “Pathway To Paris”, che ha visto tra gli altri, grandi nomi della musica internazionale come Michael Stipe dei REM. Patti Smith, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e molti altri

Alle 19.30 il terzo momento sarà dedicato al Frontman de “Le Vibrazioni”, ovvero Francesco Sarcina, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo, da qualche giorno in rotazione musicale con un nuovo progetto insieme a Irama.

Oggi 02 maggio alle 18.00 in diretta anche su questo sito.