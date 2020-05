5G a Vittoria. Idea Liberale chiede di vietare sperimentazione

Il presidente di Idea Liberale Vittoria, Giuseppe Scuderi, ha trasmesso una lettera aperta alla Commissione straordinaria che guida il Comune di Vittoria per invitare l’organismo che guida l’ente locale a valutare la possibilità di vietare, sul territorio cittadino, la sperimentazione o l’installazione di antenne 5G, la nuova tecnologia di ultima generazione in fase di attivazione su dispositivi elettronici come gli smartphone. “Molti Comuni, anche limitrofi al nostro – sottolinea Scuderi – si sono già mossi in questa direzione, firmando delle ordinanze per vietare le installazioni e le sperimentazioni. Una scelta dettata dal fatto che non si è ancora venuti a conoscenza della nuova classificazione sugli eventuali effetti cancerogeni di cui ha parlato anche l’International Agency for Research on Cancer che ha applicato un principio di precauzione voluto in maniera forte dall’Unione europea. Ci sono, tra l’altro, categorie di persone che potrebbero essere danneggiate in maniera seria dall’installazione di queste antenne molto performanti sul piano tecnologico. Quali? Ad esempio, i bambini che riescono a sentire grazie all’installazione di impianti cocleare che gli sono stati impiantati. Ecco perché sarebbe opportuno che, in attesa di risultati scientifici più confortanti, ci si muova con i piedi di piombo e si vieti l’installazione con la contestuale sperimentazione di queste antenne sul territorio ipparino. Tra l’altro, in un periodo come questo in cui la salute è fortemente messa a repentaglio, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sarebbe opportuno non fare sorgere, sul territorio comunale, altri potenziali pericoli per la salute umana. Ecco perché chiedo alla Commissione straordinaria di fare le opportune valutazioni e di indirizzarsi verso l’unica scelta che sembra più indicata per la tutela della cittadinanza, vale a dire il divieto alle suddette installazioni. Sono certo che la sensibilità della Commissione straordinaria è tale che non potrà non tenere nella dovuta considerazione le perplessità manifestate in proposito dalla collettività vittoriese”.