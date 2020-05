Sicilia: Ok all’esenzione del bollo auto

C’è il via dell’Assemblea Regionale Siciliana all’esenzione del bollo auto, manovra questa attesa da tanti siciliani e inserita all’interno della manovra finanziaria. Con l’emendamento approvato a Palazzo dei Normanni non dovranno pagare il bollo auto quindi, i possessori di autovetture fino a 53 Kilowatt che non superino i 15 mila euro annui di reddito familiare. Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che indipendentemente dai Kilowatt, hanno più di dieci anni di vita. Esentate anche le vetture di proprietà di Associazioni di volontariato e Onlus.