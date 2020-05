Tutti negativi i 12 modicani che erano in quarantena dopo essere venuti a contatto con un persona contagiata a Ragusa. Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha appena ricevuto notizia che anche l’ultimo risultato è stato negativo, pertanto tutti loro possono tornare alla vita di ogni giorno. Un sospiro di sollievo per loro e per tutta la comunità modicana, afferma Abbate, che così si prepara ad affrontare la fase 2 con la consapevolezza di essere sulla strada giusta