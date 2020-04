Ragusa. Dal 5 maggio si a mercatini rionali e del mercoledì

Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa rende noto che da martedì 5 maggio prossimo, a seguito delle determinazioni regionali e delle disposizioni di settore, ai mercatini rionali ed a quello del mercoledì parteciperanno oltre ai produttori agricoli tutti gli operatori del settore alimentare.

Si fa presente che in ogni mercatino potranno essere presenti solo gli operatori che risultano essere titolari di posteggio; in caso di mancata partecipazione dei titolari non sarà effettuato il sorteggio dei posti rimasti liberi.

Tale decisione è stata assunta dall’Amministrazione comunale a seguito di una riunione svoltasi stamane al Palazzo di Città, alla quale, oltre ai rappresentanti delle categorie interessate e del mercatino KM.0, sono stati presenti il sindaco Peppe Cassì, il vicesindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, il dirigente del Settore Sviluppo Economico Santi Distefano ed il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Puglisi.

I rappresentanti di categoria hanno assicurato l’installazione di barriere per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, l’adozione di misure per non consentire di toccare la merce e la fornitura ai clienti dei presidi di sicurezza.

L’ingresso ai mercatini sarà controllato e contingentato, per evitare assembramento ed il rispetto delle norme sul distanziamento tra commercianti ed avventori.

Nel corso dello svolgimento dei mercatini rionali e di quello del mercoledì dovranno quindi essere scrupolosamente rispettate, sia da parte degli operatori che degli utenti, le misure di sicurezza previste dalla normativa di settore. La Polizia Locale procederà al controllo sul regolare svolgimento delle attività.