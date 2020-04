“Orgoglio partite iva” chiede agevolazioni

Il modicano Mike Cannizzaro, coordinatore regionale e responsabile di “Orgoglio partite iva” per la Sicilia, ha annunciato tramite una nota su Facebook alcune proposte che sono già state recapitate alle istituzioni competenti, rivendicando, oltremodo, tutti i diritti che spettano ai lavoratori e ai possessori di partita iva. Il responsabile OPI ha proposto finanziamenti a fondo perduto, anche al 60%, ed il restante a tasso agevolato per scorte,attrezzarure e/o fatture già saldate, sussidio economico per quanti ancora saranno costretti a rimanere chiusi, ammortamento tasse ed aiuto contributivo per i dipendenti per le aziende qualora creassero occupazione, diminuzione del tasso fiscale di almeno il 20% , del restante(almeno il 10% dovrebbe essere versato a favore dei dipendenti), rottamazione cartelle esattoriali, imu e altro, ammortamento per l’intero importo dell’ acquisto di mascherine, guanti, macchinari di sanificazione ecc ecc., versamento tasse solo sul calcolo del vero guadagno netto, includendo anche le spese personali a necessità delle famiglie con possibilità di conteggiare qualsiasi spesa e non solo spese mediche, il tutto con scontrini con codice fiscale(metodo già utilizzato per l’acquisto di farmaci).