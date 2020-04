Cna Ragusa ha predisposto convenzioni per sanificazione imprese

La Cna territoriale di Ragusa, in vista del quasi sicuro avvio, a partire dal 4 maggio, della cosiddetta “Fase 2”, a seguito della quale le attività chiuse con i vari decreti del presidente del Consiglio dei ministri cominceranno (gradualmente) ad essere autorizzate a riaprire, ha ritenuto predisporre una serie di interventi specifici. Le imprese interessate dalla Fase 2, infatti, saranno chiamate a organizzarsi al meglio per affrontare questo momento molto delicato e importante. Ecco perché, in previsione di ciò, la Cna territoriale ha ritenuto di contattare una serie di aziende associate dell’area iblea specializzate nei settori di interesse, quali quello della sanificazione degli ambienti di lavoro e quello della fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Con tali aziende sono state, o saranno a breve, definite e sottoscritte apposite convenzioni che prevedono una particolare scontistica dedicata alle imprese associate alla Cna. Queste ultime, pertanto, sono invitate sin da subito a contattare la sede comunale Cna di riferimento per segnalare il proprio interesse ad utilizzare le convenzioni in questione. Per informazioni ci si può rivolgere alle seguenti sedi: Ragusa, via Psaumida 38, telefono 0932.686144; Modica, corso Umberto I 460, telefono 0932.947152; Comiso, via Gen. Girlando 28, telefono 0932.961961; Ispica, corso Vittorio Veneto 20/a, telefono 0932.700065; Pozzallo, via Vittorio Veneto 111/a, telefono 0932.954793; Scicli, via Rosmarino 7, telefono 0932.841813; Vittoria, via Nicosia 9, telefono 0932.868420. Oppure è possibile inviare un messaggio al numero Whatsapp 392.5317229.