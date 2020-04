Vittoria. Conference call di Confcommercio con il Commissario

Conference call di Confcommercio Vittoria con l’amministrazione comunale di palazzo Iacono rappresentata dal commissario Gaetano D’Erba, come sempre aperto e disponibile al confronto con l’associazione di categoria rappresentata dal presidente sezionale Gregorio Lenzo. Il confronto si è mosso su due direttrici principali: una riguardante le richieste promosse dagli operatori economici per far fronte alle difficoltà economiche dell’emergenza Covid-19, l’altra invece relativa alle proposte necessarie a valorizzare il territorio locale. “Sul primo punto, in linea con quanto promosso dalla nostra associazione su tutti i territori iblei – spiega Lenzo – abbiamo richiesto un’esenzione o la riduzione dei tributi locali (Tares, Imu, Tosap, etc.) nonché la riduzione e la semplificazione delle richieste per l’autorizzazione del suolo pubblico che dovrà tenere conto di un corrispettivo proporzionale e commisurato ai nuovi scenari di occupazione degli spazi adeguato alle distanze sociali imposte. Si è discusso anche della possibilità di contribuzione sugli interventi di sanificazione o di credito agevolato. Ci siamo resi parte attiva, di concerto con l’amministrazione, per istituire tavoli tecnici di confronto in quanto portatori di interessi economici e turistici al fine di rilanciare e soprattutto valorizzare il territorio di Vittoria e Scoglitti”.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente provinciale Confcommercio Antonio Prelati e Nino Di Natale, rappresentante del direttivo locale, che hanno chiesto nello specifico: la rivisitazione del piano spiagge così da tenere conto delle nuove distanze; la predisposizione di specifici pacchetti turistici miranti a promuovere il turismo locale. “Abbiamo chiarito che, in quest’ottica – aggiunge Lenzo – è fondamentale che il turista trovi Vittoria o la vicina Scoglitti in condizioni ottimali sotto il profilo della viabilità e della pulizia, al fine di lasciare al visitatore un ricordo gradevole della propria vacanza. La pandemia ha messo in luce le difficoltà e le carenze di un sistema economico già in crisi da anni ma adesso più che mai dobbiamo concentrarci, con spirito critico e volontà risolutiva, sui problemi che possono realmente essere affrontati e gestiti. Il commissario D’Erba ci ha dato appuntamento alla prossima settimana per darci risposte concrete e trovare un punto di incontro con le proposte avanzate dalla nostra associazione di categoria”. Il presidente Lenzo, poi, fa un’ultima riflessione. “Questi ultimi due mesi – chiarisce – ci hanno fatto riscoprire il senso dell’unità che si è concretizzato in collaborazione, solidarietà e creatività. È qualcosa di cui andare certamente fieri. Su queste nostre qualità umane, dunque, dobbiamo progettare il prossimo futuro, con lucidità, pazienza e fiducia. Chi saprà difendere la identità delle imprese nonché di una città come Vittoria con la sua frazione Scoglitti, allora avrà saputo tutelare un valore di cui andare fieri e orgogliosi”.