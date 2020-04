Vittoria, denunciati due automobilisti

A Vittoria, in Piazza del Popolo, personale del locale Distaccamento di Polizia Stradale e delle Volanti del Commissariatodi PubblicaSicurezza, a tarda sera, hanno proceduto al controllo di un veicolo il cui conducente originerumena, in evidente stato di ebrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Per tale rifiuto, come previsto dalle norme del codice della strada, lo straniero é stato deferito all’Autotità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro.

In occasione di un altrocontrollo predispost olungo la SS. 115, è stata controllata un’autovettura il cui conducente, un vittoriese, veniva sorpreso allaguida senza patente, non avendola mai conseguita. Poiché il conducente veniva sorpreso alla guida del veicolo per la seconda volta nel biennio senza patente, é stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a sequestro per la successiva confisca.

Ad entrambi isoggetti controllati e denunciati è stata, altresì, comminata la prevista sanzione dell’importodi 533 euro, avendoglistessi violato le vigenti norme sul contenimento dell’emergenza Covid-19, in quanto rintracciati fuori dalla loro abitazione, a bordo dei veicoli, senza giustificato motivo.