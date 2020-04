Lettera di Michele Giardina al Capo dello Stato

Presidente Mattarella,

Sono stato educato a pane, studio, lavoro e rispetto delle istituzioni e del prossimo. Sono credente. Da assessore comunale ho avuto l’onore di conoscere suo fratello Piersanti a Pozzallo nel 1979, in occasione del Patto di Amicizia Pozzallo-Firenze, firmato dai sindaci del tempo Vincenzo Galfo (DC) per Pozzallo e Elio Gabbuggiani (PCI) per Firenze, in nome del pozzallese sindaco santo Giorgio La Pira. Premessa necessaria la mia per scongiurare equivoci e pregiudizi, le chiedo: non crede che, rispetto al momento difficile e drammatico che il Paese sta vivendo, reso ancor più inquietante dalla politica parolaia e litigiosa, a tratti traffichina, cincischiante e incapace, sia necessario un suo autorevole intervento che possa tracciare con sicurezza la rotta per approdare al sempre più lontano porto della salvezza? Grazie.