I Lions donano attrezzature e mascherine agli ospedali iblei

Anche i Lions dei sette Clubs ( Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea , Comiso Terra Iblea, Ragusa Monti Iblei , Ragusa Valli Barocche) , dei due clubs Leo ( Ragusa e Modica) , assolvendo agli scopi del lionismo , hanno mobilitato tutti i soci dell’ ottava Circoscrizione , per fronteggiare , con il loro contributo, questa emergenza senza precedenti , sostenendo in maniera sostanziale le esigenze e le richieste dell’Asp iblea per gli ospedali di Vittoria, Ragusa e Modica. In breve tempo , dopo avere contattato i responsabili della direzione acquisti ed appalti della struttura sanitaria iblea, che hanno fornito in tempi veloci i dettaglia burocratico amministrativi per poter effettuare le donazioni, è stata raccolta la somma di 10.300 euro per acquisto di beni indispensabili. Questa mattina alla presenza delle autorità lionistiche e dell’Asp ragusana sono stati consegnati due lettini barella per terapia intensiva ( 6.000 euro) uno al Covid Hospital Maggiore di Modica ed uno all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, materiali consumabili per ossigenoterapia (1.100 euro) alla terapia intensiva dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un sanificatore ad ozono per ambulanze ed ambienti ( 3.100 euro). Due misuratori di pressione per reparto malattie infettive di Modica. Inoltre i Clubs di Ragusa Host e Modica , dopo una lunga attesa, hanno consegnato mascherine chirurgiche dal valore di 4.500 euro che sono state indirizzate al Giovanni Paolo II ed all’Ospedale Maggiore. ” Grazie per la vostra generosità – afferma il manager Angelo Aliquò – ancora una volta siete presenti con la collaborazione con le nostre strutture e con i nostri operatori. Vi ringrazio particolarmente perchè avete donato delle attrezzature molto utili . Li useremo fin da subito e ci ricorderemo sempre della vostra presenza e del vostro impegno “. Il presidente dell’ottava circoscrizione Walter Buscema ha ribadito ” Insieme, con l’impegno di tutti noi Lions, stiamo dando il nostro contributo in maniera fattiva per l’emergenza sanitaria nel territorio Ibleo”.



Per i Lions Clubs spiega il significato della donazione all’ASP Valeria Zorzi presidente del club di Vittoria: “Sono giornate significative per il nostro lionismo. La donazione di presidi sanitari all’Asp di Ragusa, unitamente alle altre iniziative, che ogni Club sta rivolgendo al proprio territorio, mostrano la vicinanza concreta dei Lions a chi è in difficoltà. Donare dà gioia perché ci fa sentire vivi”.