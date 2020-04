Scicli. Il Tricolore illumina la chiesa di San Matteo

Dalla sera del 24 aprile, in vista della Festa della Liberazione, la chiesa di San Matteo, monumento simbolo di Scicli, si illuminerà del Tricolore.

A darne l’annuncio l’amministrazione comunale che ha accolto l’offerta, a titolo gratuito, della società “Gruppo Egea”, che opera nel settore dell’energia elettrica e gas e dell’illuminazione pubblica.

Attraverso questa iniziativa si vuole lanciare, in questo momento di emergenza sanitaria, un messaggio di fiducia e di speranza, alimentando quel senso di comunità che, come del resto già è avvenuto in altri momenti storici, è l’unico sul quale si potrà e dovrà fondare la ripresa del nostro Paese; tutti i valori che la nostra Bandiera porta con sé daranno vita a un progressivo contagio di ottimismo per ribadire che “abbiamo tutte le buone energie necessarie per superare questo momento, facciamolo insieme!”. L’installazione durerà per un mese.