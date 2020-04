Covid. Le riflessioni del presidente regionale Avis

Riflessioni del presidente regionale dell’Avis Sicilia Salvatore Mandara’ su solidarietà e Coronavirus.

Il Covid 19 in queste settimane ha notevolmente cambiato le nostre vite rendendoci in molti casi più solidali. Interessanti le riflessioni fatte dal presidente regionale dell’Avis Sicilia, Salvatore Mandara’, secondo cui in questi giorni di grande preoccupazione, di angoscia per il prossimo futuro, di chiusura in casa per evitare qualsiasi contatto e, soprattutto, per sperare di contenere il contagio e di debellare nel più breve tempo possibile questo nuovo virus, ci spingono a diverse riflessioni. “Le nostre libertà fondamentali si sono improvvisamente ristrette. La paura ci ha resi più prudenti. Il corona virus ci ha catapultato a reinventare completamente l’approccio con la società, avvicinando le nuove e le vecchie generazioni.

L’utilizzo dei social network, la videochiamata, – continua il presidente Mandara’ – ci ha resi più uniti anche se lontani come strumento visivo di informazione quotidiana. I computer, i tablet o gli smartphone sono diventati a tutti gli effetti dei ‘videoterminali ‘ necessari per l’individuo, grazie anche alla diffusione di reti fisse e mobili a banda larga. Anche chi non ha mai fatto un videochiamata prima d’ora nelle ultime settimane ha rapidamente imparato che esistono tantissime soluzioni ad hoc per vedere amici, familiari e parenti anche quando le visite e gli incontri ci sono stati preclusi.

Il covid 19 ha rivoluzionato le strategie della comunicazione, anche quelle di Avis – continua Mandara’ – che sta già cercando di riorganizzare e ammodernare tutte le proprie sedi e sta rivedendo anche l’organizzazione del lavoro all’interno delle singole realtà associative. La collaborazione, la cooperazione in futuro, può e deve essere più smart. Occorre però far capire ai giovani che si può dare il proprio apporto anche lontano da schemi prefissati, si può fornire il proprio contributo anche da fuori le quattro mura di una sede, dove ognuno responsabilmente può dare una mano all’associazione che va incontro alle esigenze di tutti.

Affronteremo quindi con più determinazione il tema della comunicazione e degli strumenti – conclude Salvatore Mandara’ – che l’associazione Avis potrà impiegare per sensibilizzare e diffondere la cultura solidale del volontariato e della donazione di sangue e plasma.”