Modica. Il Sindaco chiede più controlli nelle case di riposo

In considerazione delle notizie allarmistiche sulla positività ai tamponi per covid-19 in alcune case di riposo della Regione Siciliana che si leggono su alcune testate giornalistiche, il Sindaco di Modica ha scritto oggi al Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Angelo Aliquò, per chiedere un’intensificazione dei controlli all’interno di questa tipologia di struttura. “Sarebbe opportuno intensificare le ispezioni e conoscerne poi le risultanze, in tutte le case di Riposo della Città di Modica. Sarebbe inoltre opportuno effettuare tamponi sia agli ospiti che al personale dipendente. Ritengo altresì doveroso, prosegue Abbate, mettere a conoscenza i dipendenti delle case di riposo sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sul corretto smaltimento degli stessi. Inoltre è necessario implementare anche la pulizia delle strutture. Purtroppo sono sempre più frequenti i casi di strutture dove gli ospiti sono abbandonati a se stessi o peggio ancora maltrattati, per fortuna a Modica non abbiamo queste situazioni ma è giusto tenere sempre alta la guardia. Ho chiesto inoltre al Direttore Aliquò, conclude Abbate, se fra le misure adottate sia stato rispettato il divieto assoluto di visite dall’esterno di parenti e conoscenti e se l’organizzazione di attività ludiche e ricreative e la somministrazione dei pasti avviene in ambienti comuni o in locali separati contemplando il distanziamento sociale”.