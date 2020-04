S.Croce Camerina, lite tra algerino e un medico

Lite i ieri pomeriggio tra Via Fleming e Via Marsala, a Santa Croce Camerina. Un algerino a torso nudo e con un martello in mano avrebbe minacciato un medico nei pressi del suo studio. Erano quasi le 9. Secondo le ricostruzioni di alcuni vicini, il professionista, nel tentativo di divincolarsi dall’aggressore, è inciampato finendo per terra. Non sono chiari i motivi della vicenda. A dissuadere l’extracomunitario dal suo intento è stata una signora del posto. I vicini, allarmati, hanno subito chiamato la polizia municipale e i carabinieri, che si sono precipitati sul luogo dell’accaduto per raccogliere le testimonianze. Ma l’aggressore – un uomo sulla quarantina – aveva già fatto perdere le proprie tracce, fuggendo con le infradito ai piedi verso le campagne. In questo momento lo stanno cercando diverse pattuglie. Da parte dei residenti monta la preoccupazione.