Modica. Il maltempo impedisce sanificazione. Il cimitero riapre lunedì

A causa delle cattive condizioni meteo di oggi è stato impossibile lo svolgimento delle operazioni di sanificazione ed igienizzazione delle aree esterne ed interne del cimitero di Modica. Tali interventi erano propedeutici alla riapertura del campo santo in modo da poter favorire l’ingresso degli utenti in assoluta sicurezza. Per tale motivo le porte del cimiterotorneranno ad aprirsi lunedi 27 aprile. Nella giornata di venerdi 24 aprile, salvo nuove precipitazioni, gli operai specializzati si occuperanno della sanificazione. In caso di perdurare delle cattive condizioni meteo, tali operazioni slitteranno ulteriormente a sabato 25 e domenica 26 aprile. “Ci dispiace molto per i tantissimi concittadini – commenta il Sindaco – che avevano accolto con grande favore la possibilità di andare a trovare i propri cari. Ma purtroppo cause di forza maggiore ci hanno impedito di poter svolgere questa importantissima operazione, senza la quale è impensabile riaprire la struttura. Perciò ancora un po’ di pazienza e lunedi i cancelli saranno regolarmente aperti”.