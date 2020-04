Giovane incensurato arrestato a Modica. Nascondeva in auto droga

Interrotta dalla polizia un’attività di spaccio di stupefacenti. Arrestato anche il modicano I.R, incensurato, di 20 anni, sorpreso in flagranza di reato di spaccio. Movimenti ed assembramenti non giustificati di giovani nel centro storico cittadino, nonostante il periodo di restrizioni, avevano insospettito gli Agenti del Commissariato di Modica che, intuendo che quel luogo fosse stato scelto per svolgere attività di spaccio, avviavano indagini mirate e finalizzate a interrompere l’illecita attività, arrestando lo spacciatore. L’esito dell’attività investigativa condotta dal Commissariato di Modica non ha tardato a dare i suoi frutti perché sabato scorso I.R. è stato fermato a bordo dell’autovettura su cui viaggiava nei pressi del luogo attenzionato da qualche giorno. L’esito della perquisizione eseguita sul veicolo portava al rinvenimento di 15 dosi di cocaina e di alcuni grammi di marijuana, che I.R. aveva abilmente celato sotto il coprisedile della macchina. A seguito delle risultanze investigative I.R. è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. e lo stupefacente posto sotto sequestro.