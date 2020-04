Ragusa, incendio al tetto di un edificio di quattro piani

Incendio di un tetto di copertura in travi in legno in un edificio di quattro piani fuori terra a Ragusa, in Via Fratelli Rosselli.

Presumibilmente a causa dell’accensione del forno a legna collocato appunto all’ultimo piano dell’edificio, e di un guasto improvviso alla canna fumaria, il tetto di copertura in legno si è incendiato.

I vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a circoscrive le fiamme, evitando la propagazione agli edifici vicini ed a limitare i danni nei locali dell’edificio interessato dalle fiamme.

Sul posto è intervenuto personale della Polizia ed in via precauzionale una ambulanza del 118.

Nessun danno a persone, né all’edificio nel quale dovrà solamente essere ricostruito il tetto di copertura.