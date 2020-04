È di una ragusana la foto del giorno scelta dall’Universities Space Research Association (Usra), ente di ricerca astronomica delle università che collaborano con la Nasa. Scattato da Marcella Giulia Pace, appassionata di fotografia astronomica, il click riprende la librazione lunare, ovvero quel fenomeno, individuato per primo da Galileo Galilei, dovuto ai moti rivoluzione e rotazione della Luna, per cui questa non ci mostra sempre esattamente lo stesso volto ma sempre un pò più della metà.