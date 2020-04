On.Ragusa su rifacimento facciata Lipparini. Rilancio per Scicli

“L’annuncio fatto dall’amministrazione comunale di Scicli sull’arrivo dei fondi per la nuova facciata della scuola Micciché-Lipparini, in quello che potrà diventare ulteriormente un salotto d’attrazione turistica per la città, assume un valore dal grande significato. Stiamo parlando di una ferita aperta da troppo tempo, il cui rifacimento darà modo di armonizzare questo immobile ai luoghi circostanti, ridando al centro storico cittadino l’immagine che merita, quella di un paese barocco a tutto tondo in cui una simile presenza non poteva più essere giustificata. Lo stesso annuncio, inoltre, deve necessariamente accostarsi alla notizia del decreto già pronto per la riqualificazione dell’ex convento della Croce e del castello dei Tre Cantoni, dei fondi ottenuti per il restauro della chiesa di Santa Maria del Gesù, del convento del Santissimo Rosario e del ricovero Carpentieri in via Mormino Penna, cosicché si abbia l’esatta percezione di come la politica, in questa fase così complicata della vita di tutti noi, debba avere una marcia in più per stringersi attorno alla città che ama, favorendone al massimo le peculiarità di crescita e di sviluppo. Senza dimenticare, naturalmente, il convento delle milizie a Donnalucata e la messa in sicurezza del porticciolo sempre a Donnalucata, tutti interventi pronti a partire nel corso dei prossimi mesi”.

E’ il deputato regionale Orazio Ragusa a evidenziarlo, auspicando che, adesso, oltre a far sì che l’iter per le opere in questione possa essere espletato seguendo la normale tempistica, ci si concentri allo scopo di individuare tutte le misure disponibili a supporto della valorizzazione dell’area rupestre di Chiafura. “Come già fatto in passato, ma a maggior ragione lo ribadisco ora – continua l’on. Ragusa – fornisco la mia disponibilità per contribuire a trovare tutte le strade necessarie da percorrere che ci garantiranno quel supporto economico che si rende indispensabile per recuperare un sito che per Scicli e gli sciclitani rappresenta da sempre un riferimento insostituibile. Come accadrà con l’ex convento della Croce, come sta accadendo con il Piano integrato di Jungi, che sta consentendo la riqualificazione di un intero quartiere, destinato ad essere abbellito, biglietto da visita per chi arriva in città dalla costa, trait d’union con il centro storico di cui, finalmente, sarà degna prosecuzione e in cui è inserita la realizzazione della futura piscina comunale, in viale dei Fiori, per la quale anche in questo caso l’iter è stato avviato, opera al servizio soprattutto degli istituti scolastici cittadini in prossimità dei quali sorgerà. Come, dunque, si verificherà in futuro pure con la facciata della Micciché-Lipparini, si deve registrare la condivisione di un percorso, tutti assieme a remare verso la stessa direzione, che ci permetterà di potere investire ancora di più sulle potenzialità della nostra città. Ed è di straordinaria importanza che questo segnale possa essere lanciato proprio adesso. Dobbiamo fornire una prospettiva, dobbiamo cercare di accendere una luce in fondo al tunnel, essere pronti quando tutto questo, parlo dell’emergenza sanitaria, finirà. La politica non solo deve essere pronta ma deve impiegare questo tempo per interpretare nella maniera più attenta le esigenze di tutta la collettività. Ci sono ancora grandi questioni su cui tutti assieme, facendo quadrato, dobbiamo spenderci. A cominciare dalla riqualificazione e valorizzazione dell’ex fornace Penna senza dimenticare, naturalmente, la madre di tutte le battaglie, vale a dire un progetto importante finalizzato al rilancio dell’ospedale Busacca. E’ una struttura sanitaria a cui tutta Scicli è legata in maniera speciale e il cui depotenziamento, verificatosi negli ultimi anni, non è mai andato giù. Ecco perché, dopo l’avvio di una interlocuzione importante a tal riguardo con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, dobbiamo essere pronti, e parlo di tutta la politica locale, a un confronto che potrà assumere uno straordinario significato per la collettività sciclitana e del comprensorio. E’ la sfida da intestarsi da qui ai prossimi mesi”