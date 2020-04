Finanziaria Regionale e l’impegno dell’onorevole Di Pasquale

’on. Nello Dipasquale, deputato del PD all’Assemblea Regionale Siciliana e membro del Consiglio di Presidenza della stessa Assemblea, è impegnato in queste ore, in Commissione, per la finanziaria regionale.

Fra i tanti punti all’attenzione del deputato quello dei tagli sul capitolo per ‘l’indennità vitalizia ai cittadini affetti da Talassemia ed emoglobinopatie’ che la Legge di Stabilità 2020, approvata il 10 aprile scorso dalla Giunta Regionale, avrebbe ridotto di 2 milioni di euro.

Legittime le apprensioni di quanti direttamente interessati alla misura che pregiudicherebbe non poco la vita di molti pazienti e delle loro famiglie, sottoponendoli, di fatto, ad ulteriori sacrifici oltre quelli che vivono per la loro patologia.

Ma l’on.le Dipasquale ha rassicurato, sottolineando che, assieme anche a colleghi della maggioranza, sta lavorando per trovare la soluzione che possa dare tranquillità agli assistiti: “Ritengo legittime le apprensioni dei malati di talassemia e delle loro famiglie – ha dichiarato Dipasquale – stiamo operando per scongiurare i tagli e sono certo che anche il governo regionale non potrà tirarsi indietro rispetto alle legittime proteste dei soggetti affetti da tali patologie, molti dei quali non svolgono nemmeno attività lavorativa.

Le esigenze di questi malati sono reali, talassemici ed emoglobinopatici devono ricevere trasfusioni di sangue con periodicità ogni due settimane e controlli ematici frequenti, debbono essere tutelati e sostenuti adeguatamente e la politica non può esimersi dal fare il proprio dovere”.

A tale scopo, l’on.le Dipasquale ha predisposto un apposito emendamento, trasversale con alcuni colleghi di maggioranza, per un importo di 2 milioni di euro per sopperire ai tagli citati.