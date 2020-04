Covid-19. Storia a lieto fine per un pozzallese

Storia a lieto fine quella vissuta dal pozzallese sessantenne Bruno Pitino. Sottoposto il 5 marzo scorso, presso la struttura sanitaria di alta specialità “Maria Cecilia Hospital” di Cotignola (Ravenna), ad intervento chirurgico perfettamente riuscito, due giorni dopo, quando tutto sembrava procedere bene, accusa febbre alta.

Il paziente viene posto immediatamente in isolamento. Scattano a questo punto le procedure previste per il Coronavirus. Il braccio di ferro tra il paziente, assistito da una prestigiosa equipe medica, e il maledetto nemico dura oltre 40 giorni. Il giorno dopo l’intervento chirurgico, prima ancora che Pitino venisse attaccato dal virus, la moglie rientra a Pozzallo.

In ossequio alle disposizioni vigenti, appena rientrata a casa, contatta il medico curante e le autorità locali e si mette in quarantena volontaria. Poi la brutta notizia del marito. L’attesa. Lunga. Infinita.

Con il trascorrere dei giorni il bilancio di ansia e preoccupazione si fa sempre più pesante. La buona notizia qualche giorno addietro:”Signora Rossella, suo marito sta bene e da domani può fare rientro a casa”.

Accompagnato dalla Protezione Civile a Roma, Bruno Pitino nella serata di oggi, domenica 19 aprile, con volo Alitalia da Roma, arriva all’aeroporto di Catania.

“Mio marito – dice la moglie Rossella Colombo – torna a casa dopo avere vinto la sua difficile battaglia. Sono stati giorni di sofferenza, ma anche di grande speranza. Sapevo che era in buone mani e credevo fortemente nell’esito positivo di questa storia tutta da dimenticare. Assieme alla mia famiglia non ho parole per ringraziare lo staff medico-infermieristico per la grande professionalità e la calorosa vicinanza umana. In questi momenti terribili le parole di un medico, di un infermiere, di un operatore sanitario, hanno uno straordinario valore aggiunto.

Ringrazio immensamente il neurochirurgo dott. Marco Fazio, che ha sempre creduto nella guarigione di mio marito. “Le assicuro che lo facciamo tornare a casa”. Questo il suo commiato a conclusione di ogni telefonata. Fazio avrà per sempre la mia gratitudine ed un posto speciale nel mio cuore. Un grazie forte e sentito va, inoltre, al dott. Giulio Boscarino e alla dottoressa Carmela Altruda per la disponibilità e la premurosa attenzione dimostrata nei confronti di mio marito. Infine ringrazio di cuore parenti, amici e quanti ci sono stati vicini in questi giorni di tremenda attesa. Un pensiero e un sincero augurio va, naturalmente, alle persone che combattono contro questo terribile virus e alle famiglie colpite dalla scomparsa dei loro cari”.